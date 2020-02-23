Ardahan'da kurtuluş coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ardahan'da kurtuluş coşkusu

İHA

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ardahan'da kurtuluş coşkusu

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Valilik önündeki törende Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Garnizon ve Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Çelenk sunumunun ardından kutlamalara Kongre Caddesi'nde devam edildi. Vali Masatlı, Belediye Başkanı Demir, Garnizon Komutanı Piyade Albay Savran halkı selamdı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Başkan Demir, "Milli Mücadele'nin mimarı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bölgemizin kurtuluşunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Ardahanlı kahramanlarımızı, canlarını vatan ve bayrak için seve seve veren aziz şehitlerimizi, destansı tarihimizin yaşayan abideleri olan kahraman gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.
Başkan Demir, ’’19. yüzyılın son çeyreğinde Çarlık işgaline uğrayan Ardahanımız, savaş tazminatı olarak büyük bir acıyla Kars ve Batum sancaklarıyla birlikte Rus idaresine bırakılmıştı. Ardahan için tarihin en hazin sayfaları bu dönemle başlamış, Ardahan halkı 40 yıl al bayrağa hasret yaşamak zorunda kalmıştı. Ne yazık ki Rusların talan ve katliamlarında binlerce Ardahanlı hayatını kaybetmiş, panik halinde kaçmak zorunda kalan yüzlerce kadın, çocuk, yaşlı insanımız da Ardahan Kalesi önündeki ahşap köprü üzerindeyken atılan iki Rus topuyla suya düşerek şehit olmuştur. Bu olaya yakılan ağıtlardan birinde şu dörtlüğe dikkat çekmek istiyorum: 'Ne zamanki Emiroğlu söküldü, Ananın, babanın beli büküldü, Köprüden çolçocuk suya döküldü, Alındı Ardahan, yanar Osmanlı'. 93 Harbi'yle birlikte Ardahan’dan Anadolu içlerine göçler olmuş, Ruslar yörenin demografik yapısını değiştirmek için farklı etnik ve inanç gruplarından olan insanları Ardahan köylerine yerleştirmiş, bölgede yerel halka büyük baskılar yapmıştır. Bolşevik ihtilalinden sonra düşman yurttan çekilmeye başlayınca bölge 40 yıllık esaretin yaralarını tekrar sarmaya başlamış, Milli Mücadele’nin ilk fişeği de 35 Ocak ile 79 Ocak tarihleri arasında yapılan Ardahan kongreleriyle ateşlenmiştir" şeklinde konuştu.
Törende şiirlerin okunmasının yanı sıra halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, çeşitli yarışmalarda deceye girenlere ödülleri verildi. Konuşmaların ardından yakılarak şehit edilen Türkler için Yanık Cami Anıtı'na kadar şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı. Burada şehit edilen Türkler için İl Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından dualar edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir’den Kurtuluş Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’den Kurtuluş Günü mesajı
Çıldır’da doyumsuz kar manzarası
YEREL HABERLER Çıldır’da doyumsuz kar manzarası
Metin Feyzioğlu'ndan hakim ve savcılara tepki Feyzioğlu, Yargı Reformu Paketi içerisinde yer alan 'Ceza Muhakemesindeki Seri Muhakeme Usulü' konulu seminere katılmayan hakim ve savcılara tepki gösterdi
YEREL HABERLER Metin Feyzioğlu'ndan hakim ve savcılara ...
Ardahan’da buz sarkıtları temizleniyor
YEREL HABERLER Ardahan’da buz sarkıtları temizleniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X