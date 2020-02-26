Kışın, geçim kaynakları atlı kızakları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kışın, geçim kaynakları atlı kızakları

DHA

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, atlı kızaklar kışın yöre halkının tek geçim kaynağı haline geldi. Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde turistleri atlı kızakla gezdiren evli ve 3 çocuk babası Tekin Akçay (58), ailesinin geçimini bu yolla sağladığını söyledi.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, atlı kızaklar kışın yöre halkının tek geçim kaynağı haline geldi. Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde turistleri atlı kızakla gezdiren evli ve 3 çocuk babası Tekin Akçay (58), ailesinin geçimini bu yolla sağladığını söyledi.
123 kilometrekarelik yüzeyi yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buz tabakası ile kaplanan Çıldır Gölü'nde, kış aylarında yöre halkı, atlı kızaklarla turistlere turlar düzenleyerek geçimini bu şekilde sağlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği gölde turlar düzenleyen 20 atlı kızak, yaşlısından gencine birçok kişinin özellikle kış ayında ekmek kapısı haline geldi. Çıldır Gölü'nde belirledikleri yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi kişi başı 10 TL karşılığında atlı kızakla gezdiren Tekin Akçay, yazın da çiftçilik yaptığını söyledi. Geçmişte atalarının ulaşım aracı olarak kullandıkları atlı kızakların artık turizm sektörünün hizmetinde olduğunu ifade eden Akçay, kışın ailesinin geçimini bu yolla sağladığını anlattı. 16 yıldır Çıldır gölünde yirli ve yabancı turistlere hizmet verdiğini belirten Akçay şöyle konuştu:
"Çıldır Gölü bizim geçim kaynağımız. Türkiye'nin her bucağından yerli yabancı akın ediyorlar. Bizde onlara bu muhteşem Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşatıyoruz. Burası bizim ekmek teknemiz. Biz istiyoruz ki kış bitmesin. İki ay bir sezonumuz var, 10 ay bu atlara bakıyoruz. Şarkılarla türkülerle gezdirdiğimiz müşterilerimize keyifli dakikalar yaşatıyoruz."
Çıldır Gölü Turizmi ve Geliştirme Kooperatif Başkanı Zeki Bayraktar ise "4 yıl önce arkadaşlarla patlayan turizm taleplerini karşılamak için kooperatif kurmak zorunda kaldık. Kızakçılar, motorlu arkadaşlar, işletme sahipleri kooperatife üyeler. Bu kooperatifi geliştirerek daha güzel hizmet verebilmek için eksi 20 derecede yaşam mücadelesi veriyoruz. 20 üyemiz var. Göl üzerinde kış turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz. Kış turizminde ne tür aktiviteler varsa Çıldır Gölü'ne getireceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan´da kar ve tipi ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Ardahan´da kar ve tipi ulaşımı aksattı
Ardahan'da kar, tipi ve fırtına
YEREL HABERLER Ardahan'da kar, tipi ve fırtına
Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında, Serhat Kalkınma Ajansı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında, Serhat Kalkınma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X