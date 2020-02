Ardahan’da “Serhatta Şefkat Eli” Projesi Proje kapsamında yaşlılar ve hasta vatandaşlar için evde bakım hizmetleri sürdürülüyor

Ardahan Valiliğince yürütülen “Serhatta Şefkat Eli Projesi” kapsamında yaşlılar ve hasta vatandaşlara yönelik, yaşlıların tespit edilmesi, takibi ve düşkün durumda olan büyüklerin her türlü ihtiyaçlarını gidermek kapsamında evde bakım hizmetleri sürdürülüyor.

Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlar, evlerinde ziyaret edilerek, her türlü kişisel bakım ve temizlikleri, Valilik koordinasyonunda açılan kurslardaki kursiyerler ve ilde hizmet veren gönüllü bayan kuaför Fatma Kayatürk tarafından yapıldı.

SYD Vakfı yetkilileriyle birlikte, ilk etapta il merkezi ve merkeze bağlı köylerde tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlara ulaşan kursiyerler, her hafta Salı günü yeni yaşlı ve hastalara ulaşmaya devam edecek.

