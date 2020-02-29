Başkan Demir, birim müdürleriyle toplantı yaptı

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, birim amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, birim amirleriyle belediye çalışmaları değerlendirildi ve baharla birlikte başlayacak olan çalışmalarla ilgili istişare edildi.

Başkan Demir, bahar mevsimiyle birlikte çalışmalara yoğunluk vereceklerini belirterek, planlanan çalışmaların öncelik sıralamasına göre tek tek gerçekleştirileceğini kaydetti.

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