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Koronavirüs tedbirleri; Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında da sahra hastaneleri kuruldu Ardahan Valisi Mustafa Masatlı: "Tüm tedbirler alındı" "Sınır kapılarında 10 gündür tedbir alıyoruz" "Daha önce konteyner ve termal kameralar kuruldu. Şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadı, inşallah bundan sonra da karşılaşmayız"

İHA

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda, Kovid19 tedbirleri kapsamında 100 yataklı 4 ayrı sahra hastanesi kuruldu.

Koronavirüs tedbirleri; Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında da sahra hastaneleri kuruldu Ardahan Valisi Mustafa Masatlı: "Tüm tedbirler alındı" "Sınır kapılarında 10 gündür tedbir alıyoruz" "Daha önce konteyner ve termal kameralar kuruldu. Şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadı, inşallah bundan sonra da karşılaşmayız"

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda, Kovid19 tedbirleri kapsamında 100 yataklı 4 ayrı sahra hastanesi kuruldu.
Sınır kapılarının içinde kurulan sahra hastanelerinde, sınırdan Türkiye'ye geçen ve koronavirüs şüphesi bulunanlar gözlem altına alınacak. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, koronavirüs tehdidine karşı 10 gün önce konteyner ve termal kameralarla sınır kapılarında önlem aldıklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığının talimatıyla sınır kapılarına sahra hastanelerinin yerleştirilmeye başlandığını, alınan tedbirlerle Ardahan'dan Gürcistan'a açılan her iki sınır kapısında da hastane kurduklarını ifade eden Masatlı, "Sınır kapılarında 10 gündür tedbir alıyoruz. Daha önce konteyner ve termal kameralarını kurmuştuk. Şükür, bu ana kadar bir sorun yaşamadık, inşallah bundan sonra da yaşamayız. Geceden itibaren de Bakanlığımızın talimatlarıyla UMKE ekiplerimizle kapılarımıza sahra hastanelerimizi kurmaya başladık. Gece başlayan çalışma bugün tamamlandı. Önlemler kapsamında sınır kapılarımızda sağlık noktaları oluşturup ülkeye giriş yapan vatandaşları termal kameralarla tarıyoruz. Sınır kapılarının hassasiyetini de dikkate alarak Bakanlığın talimatıyla tedbirlerimizi artırıyoruz." diye konuştu.
Masatlı, alınan tedbirlerle riskli vatandaşları, en yakın noktada izole edip onlarla ilgili sağlık işlerini hızlı şekilde sağlık çalışanlarının kontrolünde yaparak ülkeyi bu virüse karşı koruma amacında olduklarını aktardı.
Şu ana kadar her iki kapıda da olumsuz bir durumla karşılaşılmamasının sevincini yaşadıklarını anlatan Masatlı, Ardahan'daki sınır kapılarında giriş ve çıkışların rutin olarak sürdüğünü sözlerine ekledi.

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