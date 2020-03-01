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Ardahan’da aç kalan güvercinleri vatandaş elleriyle besliyor

İHA

Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aç kalan güvercinleri vatandaş elleriyle besliyor.

Ardahan’da aç kalan güvercinleri vatandaş elleriyle besliyor

Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan’ın Çıldır ilçesinde aç kalan güvercinleri vatandaş elleriyle besliyor.
Dondurucu soğukta gece boyu binalarının çatılarındaki oyuklarda tüneyerek hayata tutunan güvercinler, meydan da toplanarak vatandaşların yem bırakmasını bekliyor. Duyarlı vatandaşlar, düzenli olarak aç kalan güvercinleri aldıkları buğdayları bırakarak besliyor. Vatandaşlarının ilgisini çeken güvercinler, adeta insanlar ile birlikte cadde ve sokakları paylaşıyor.

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