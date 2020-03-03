Çıldır, Mehmetçiğe destek için yürüdü Çıldır Belediyesi önünde başlayan yürüyüş Hudut Komutanlığı önünde sona erdi

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Suriye'de şehit olan askerlerimizi anmak ve Mehmetçiğe destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Çıldır Belediyesi tarafından organize edilen, Çıldır Kaymakamlığı ve bağlı bulunan bütün kurumlarının desteği ile Çıldır halkının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Çıldır Belediye binası önünde başlayan yürüyüş sloganlar eşliğinde 2. Hudut Tabur komutanlığının önünde son buldu. 2. Hudut Tabur Komutanı Ercan Özcan'a Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve Çıldır Kaymakamı Alper Taş tarafından Türk bayrağı hediye edildi.

2. Hudut Tabur Komutanlığı önüne varan Çıldır halkı 93 Harbi olarak bilinen 18771878 Osmanlı Rus Savaşı'nda Ruslara karşı mücadelede önemli bir rol alan ve halkın örgütlenmesi konusunda adımlar atan yöre aşığı Aşık Şenliğin 93 Koçaklaması adlı şiirinde yer alan "Ehli İslâm olan işitsin bilsin/Can sağ iken yurt vermeniz düşmana/İsterse Uruset ne ki var gelsin/Can sağ iken yurt vermeniz düşmana" kıtasını okudu.

Çıldır halkına seslenen Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, "Çıldır halkı nasıl ki 93 harbinde Ruslara karşı dimdik durduysa bugünde Rusya ve onun taşeronluğunu yapan herkesin karşısında olacak. Bizler bugün burada şehitlerimizi yad ederken Mehmetçiğimizin arkasında olduğumuzu her zaman ve her durumda hepimizin birer Mehmetçik olduğunu dünya ya bir kez daha haykırmak için buradayız" dedi.

Çıldır İlçe Müftü vekili tarafında bütün şehitler için dua okundu. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2. Hudut Tabur Komutanı Ercan Özcan Çıldır halkına bu anlamlı destekten dolayı teşekkür ederken 2. Hudut Tabur Komutanlığında görevli askerlerde halka çay ve çorba ikramında bulundu.

Daha sonra kalabalık sloganlar atarak dağıldı.

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