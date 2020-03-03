ATSO Başkanı Demirci'den sınır kapılarıyla ilgili 'korona virüsü' açıklaması "Ticaretle ilgili olumsuz bir durum yok, kimlik ile geçişler halen geçerli"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Türkiye ile Gürcistan arasında bulunan ÇıldırAktaş ile Türkgözü Sınır Kapılarında, Kovid19 tedbirlerine ilişkin, ticareti olumsuz etkileyecek bir durumun yaşanmadığını ve kimlik ile geçişlerin halen geçerli olduğunu söyledi.

Başkan Demirci, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik tarafından kapılarla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını aktardı. Alınan tedbirlerin yanı sıra, virüs ile ilgili gelişmelerin kapılardaki girişçıkışları özellikle de ticareti olumsuz etkileyen bir durumun söz konusu olmadığını ve tedbirler kapsamında Çin ve İran başta olmak üzere bazı ülkelere girişçıkış yapan tır sürücülerine pasaport zorunluluğu getirildiğini ifade eden Başkan Demirci şunları kaydetti:

"Korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler çerçevesinde, İran, İtalya, Güney Kore, Çin ve Irak'tan gelen sürücülerden pasaport kontrolü ile geçişler sağlanmakta. Kapılarımız günübirlik Türk vizesi ile giriş ve çıkışlara açık, kimlik ile geçişler halen geçerli. Kapılarımız 24 saat esasa göre çalışmakta ve herhangi bir sıkıntı yaşamamaktayız. Özellikle ticari olarak kapıların işlevliği için herhangi bir engel ve sıkıntı söz konusu değil. Kapılarımız 24 saate esaslı çalışmakta."

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