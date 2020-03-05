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AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın'dan CHP'li Özkoç'a tepki İl Başkanı Hakan Aydın: ''Üstüne basa basa söylüyoruz. Engin Özkoç’un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir''

İHA

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, CHP milletvekili Engin Özkoç'un TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, ''Üstüne basa basa söylüyoruz. Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir.'' dedi.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın'dan CHP'li Özkoç'a tepki İl Başkanı Hakan Aydın: ''Üstüne basa basa söylüyoruz. Engin Özkoç’un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir''

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, CHP milletvekili Engin Özkoç’un TBMM’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki göstererek, ''Üstüne basa basa söylüyoruz. Engin Özkoç’un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir.'' dedi.
AK Parti İl Başkanı Aydın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini hatırlattı. Türk halkının, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu günlerden geçtiğini belirten Aydın, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM çatısı altında, bir takım sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur." dedi.
Engin Özkoç'un sözlerinin, siyasi eleştiri sınırları dışında apaçık bir edepsizlik olduğunu savunan Aydın, şunları kaydetti:
"Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 1725 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile iş birliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir grup başkanvekili şirazeden çıkarak, kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. Bu utanç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir."

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