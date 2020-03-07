Ardahan’da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol için çalışmalar başladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan ArdahanArdanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.
2 bin 580 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde, yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.
Greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 4 ekip, yolu ulaşıma açmak için Bülbülan Yaylası mevkiinde karla mücadele çalışmalarına başladı.
Ekipler yaklaşık 9 kilometrelik yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söyledi.
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