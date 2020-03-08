Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ardahan’da coronavirüs (COVID-19) eğitimi

İHA

Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından coronavirüs (Covid19) konulu bilinçlendirici eğitim düzenlendi.

Ardahan’da coronavirüs (COVID-19) eğitimi

Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından coronavirüs (Covid19) konulu bilinçlendirici eğitim düzenlendi.
Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü, Çin'de başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan coronavirüs (Covid19) hakkında Ardahan halkını bilgilendiriyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüsü (Covid19) hastalığının komşu ülke İran'da ortaya çıkması ile birlikte Ardahan’da bilgilendirme seminerleri verilmeye başlanıldı.
Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Ardahan Belediyesi Yalnızçam Salonunda düzenlenen etkinlikte ''Corona Virüs Nedir? Tarihçesi, Virüs'ün Güncel Durumu, Corona Virüs’e yönelik yapılan değerlendirmeler, corona Virüs bulaşma yolları ve korunma yöntemleri, korona virüs belirtileri ile corona virüsün Dünya genelindeki ülkelerde son durumu'' hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in de katıldığı etkinlikte konuşan, Sağlık il müdürlüğünde görevli eğitim birimi sorumlusu Uzm. Dr. Cevriye Ceyda Kolaylı,
''Çin’den çıkarak dünyayı saran korona virüsü (Covid19) zoonotik bir virüstür. Ülkemizde henüz bu virüsü taşıyan bir bulguya rastlanmamakla birlikte virüs 'mers' ve 'sars' virüs ailesinden gelmektedir. Halk arasında korona virüsü Covid19 olarak adlandırılıyor. İranda Covid19 hastalığına yakalananlar ve bu hastalıktan ölenler olması ülkemizde de bu hastalığa karşı tedbir alıp halkın bilinçlendirilmesini gerekli kılmıştır. Korona virüsler bazen solunum sistemi, bazen de sindirim sistemi hastalıkları yapıyor, solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri gösteren enfeksiyonlara ve zatürreye neden oluyor. Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyrediyor. Fakat bazı korona virüs ciddi hastalıklara yol açıyor. Bunların başında 2003 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS virüsü geliyor. Korona virüs bazı hayvanlarda bulunup insanlara bulaşabiliyor. Virüsün insanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlı. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün misk kedilerinden bulaştığı biliniyor ancak yeni korona virüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanmış değil. Bilgilendirmeye göre, genel kanı virüslerin hasta kişinin öksürüğü veya hapşırığı sırasında ortaya çıkan damlacıklar aracılığıyla yayıldığı yönünde. Yeni korona virüs enfeksiyon açısından risk altında bulunan kişiler hayvanlarla yakın temasta bulunanlar, hasta kişilerin aile üyeleri ve sağlık çalışanları. Hijyen kurallarına uyulması, hastalıktan korunma ve hastalığı bulaştırmamak açısından önemli. Hijyen kuralları içinde öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendille kapatılması, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılması, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, su ve sabun yoksa alkol içerikli el dezenfektanları kullanılması, hayvanlarla temastan sonra ellerin yıkanması, hayvansal ürünlerin tüketilmeden önce pişirilmesi ve kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunulmaması yer alıyor. Coronavirüsün belirtileri hafif veya şiddetli seyredebiliyor. Ateş ve öksürüğün yanı sıra hastalığı şiddetli geçirenlerde nefes darlığı, zatürre ve böbrek yetmezliği meydana gelebiliyor'' şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan’da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Ardahan’da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol ...
Başkan Demir’den işçiye destek açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Demir’den işçiye destek açıklaması
Gazeteci Deniz Başlı’nın baba acısı
YEREL HABERLER Gazeteci Deniz Başlı’nın baba acısı
SERKA, 3 milyon TL destek verecek Başkan Demir, Arü ve Serka’ya teşekkür etti
YEREL HABERLER SERKA, 3 milyon TL destek verecek Başkan Demir, Arü ...
Vali Mustafa Masatlı başkanlığında mart ayı kaymakamlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Vali Mustafa Masatlı başkanlığında mart ayı ...
Ardahan’da uyuşturucu ile mücadele etkinlikleri toplantısı
YEREL HABERLER Ardahan’da uyuşturucu ile mücadele etkinlikleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X