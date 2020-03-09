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Köye inen iki kurt köpeğe saldırdı

İHA

Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyüne inen 2 kurt, ahırın önünde bağlı halde bulunan köpeğe saldırdı. Bu esnada ahırın girişinde bulunan başka bir köpeğin duruma müdahil olmasıyla paniğe kapılıp kurtlar kaçmak zorunda kaldılar.

Köye inen iki kurt köpeğe saldırdı

Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyüne inen 2 kurt, ahırın önünde bağlı halde bulunan köpeğe saldırdı. Bu esnada ahırın girişinde bulunan başka bir köpeğin duruma müdahil olmasıyla paniğe kapılıp kurtlar kaçmak zorunda kaldılar.
Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan’da aç kalan kurtlar, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor. Ardahan merkeze başlı Akyaka köyüne inen 2 kurt güvenlik kameralara yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda 2 kurt, yiyecek bulmak için geldikleri köyde Tevfik Gürbulak’a ait ahırın önünde bağlı olarak duran köpeği gözlerine kestiriyor. Kurtlar önceden köyün girişinden art arta ahırın bulunduğu evin bahçesine gelerek keşif yapıyor. Daha sonra ahırın bulunduğu alanın arka tarafından bağlı köpeğe yaklaşarak saldırıyorlar. Saldırı esnasında çevrede bulunan başka bir köpeğin kurtlara saldırması sonrası kurtlar paniğe kapılıp kaçmaya başlıyor. Daha sonra 2 kurt evin bahçesinden köyün çıkışına doğru kaçarak uzaklaşıyor.
Akyaka Köyü Muhtarı Olgun Özgür, kurtların köylere inmesinin en önemli sebebinin yaşam alanlarının daralması sonucu aç kalmaları olduğunu söyledi. Özgür, ’’Daha önce de köyümüze kurtlar saldırdı. Son olarak Tevfik Gürbulak’a ait ahırın önünde bağlı bulunan köpek kurtlarla boğuşmuş. Daha önce kurtlar saldırdıkları bir köpeği boğarak öldürüp götürmüşler. Bunun en önemli sebeplerinden birisi köylerin boşalmış olması, ıssız evlerin çokluğu ve en önemlisi de köpek sayısının çok az olması. Köyümüzde insan sayısı çok az, canlı sayısı az, akşam her kes evine çekiliyor ve bazı evlerde köpek dahi yok’’ şeklinde konuştu.
Orhan Gürbulak ise aç kalan yaban hayvanları için yemleme çalışmasının yapılmaması sonucu köylerine kadar kurtların geldiğini ifade etti. Yetkililerin bu konuda gerekli tedbirleri alarak doğaya aç kalan hayvanlar için yiyecek bırakması gerektiğini söyleyen Gürbulak, ’’Kar yağışının ardından yaban hayvanları aç kalıyor. Aç kalan hayvanlar maalesef köy içlerine kadar inebiliyor. Daha önce de köy içine kadar inen kurtlar 34 köpeği boğarak götürmüşler. Kar yağışıyla birlikte aç kalan bu hayvanlara yetkililerin sahip çıkması gerekiyor. Özellikle doğaya yiyecek bırakılmalı. Maalesef son yıllarda yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakılmıyor. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor. İnşallah bundan sonra yaban hayvanları için yemleme çalışması yapılır’’ dedi.

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