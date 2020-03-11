4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

Yılın 6 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapanan ArdahanArdanuç yolu, bu yıl erken açıldı.

Ardahan’ın Artvin'in Ardanuç ilçesi ile ulaşımını sağlayan 60 kilometrelik yolun 37 kilometresi, coğrafi şartlar ve çetin kış koşulları dolayısıyla yılın 56 ayı ulaşıma kapanıyor. Yolun 6 ay boyunca kapalı olması nedeniyle vatandaşlar, Artvin ili ile ulaşımı ArdahanŞavşat güzergahını kullanarak sağlıyor.

Her yıl Nisan ya da Mayıs aylarında açılabilen ArdahanArdanuç yolu, bu yıl Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu, 11 Mart'ta açıldı. Yolun açılabilmesi için 8 kişilik ekip 2 greyder, 2 rotatif ve 1 kepçe kullanıldı.

Ekiplerin 6 günlük mücadelesi sonucu ulaşıma açılan yol sürücüler tarafından kullanılmaya başlandı.

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