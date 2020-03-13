Ardahan’da ‘Koruyucu Aile ve Evlat Edinme’ konusulu bilgilendirme toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ardahan’da ‘Koruyucu Aile ve Evlat Edinme’ konusulu bilgilendirme toplantısı

İHA

Ardahan Valiliği Koordinasyonunda "Koruyucu Aile ve Evlat Edinme" konulu program yapıldı.

Ardahan’da ‘Koruyucu Aile ve Evlat Edinme’ konusulu bilgilendirme toplantısı

Ardahan Valiliği Koordinasyonunda “Koruyucu Aile ve Evlat Edinme” konulu program yapıldı.
Vali Mustafa Masatlı ve Eşi Esra Masatlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Koruyucu Aile ve Evlat Edinme” konulu bilgilendirme programına katıldı.
Programda konuşma yapan Vali Mustafa Masatlı, koruyucu aile ve evlat edinme konusunun önemine vurgu yaparak, “Koruyucu aile ve evlat edinme konusu bizler için çok önemli ve özel bir konudur. Çünkü hiç kimse doğacağı evi, anne ve babasını seçme hakkında sahip değildir. Bireylerin, gelecekteki hayatına katkı sağlayacak, onu yetiştirecek, kendisine, topluma ve bulunduğu devlete ve millette faydalı bir insan olarak yetişmesini sağlayacak kurum öncelikle ailedir. Bu nedenle aile kurumu her şeyin önündedir. Aile olmazsa toplum olmaz, toplum olmaz ise devlet olmaz. Maalesef her birey biyolojik anne, babasıyla birlikte olamıyor. Ama asıl olan onun topluma, millete ve insanlığa faydalı birey olarak yetiştirilmesidir. Bu anlamda her biri gönüllü koruyucu ailelerimiz çok önemli bir görev üstlenmişlerdir. Biz tarih boyunca, hem toplum, hem de devlet ölçeğinde yetimi, öksüzü korurken, onların hakkını savunurken, bu konu devlet politikası olarak da yaşamımıza dahil oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Eşleri Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde Türkiye’de 2012 yılında evlat edinme ve koruyucu ailelerle ilgili bir uygulama başladı. Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu işi çok iyi yürüttü. Bugün ülkemizde insana önem veren anlayış çerçevesinde iyi bir başarı elde edildi. Yuvalarımızda ki çocuklarımızın her türlü ihtiyacını devletimiz karşılıyor, çok iyi imkanlarla büyüyorlar ama gerçek bir aile sıcaklığının yerini çok başkadır. Bu nedenledir ki, her tülü şefkat ve sevgisini gösteren insanlarımız, artık o çocuklarımızı yanına alıp, en iyi şekilde bakıyor ve yetiştiriyor. Ben bu projeyi hayata geçiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, koruyucu ailelerimize, katkı sunan ve koruyucu aile gönüllüsü olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelince Koruyucu Aile ve Evlat edinmesiyle ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı. Bazı koruyucu aileler ise katılımcılarla duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan Belediyesi korona virüs riskine karşı önlemlerini arttırdı
YEREL HABERLER Ardahan Belediyesi korona virüs riskine karşı ...
Başkan Demir’den 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’den 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün ...
Başkan Demir’in İstiklal Marşının kabulü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’in İstiklal Marşının kabulü mesajı
Yetenek kursları öğrencilere çok şey kattı
YEREL HABERLER Yetenek kursları öğrencilere çok şey kattı
4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER 4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X