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Ardahan’da İstiklal Marşının kabulünün 99’ncu yıl dönümü etkinliği

İHA

İstiklal Marşının kabulünün 99'ncu yıl dönümü dolayısıyla Ardahan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ardahan’da İstiklal Marşının kabulünün 99’ncu yıl dönümü etkinliği

İstiklal Marşının kabulünün 99’ncu yıl dönümü dolayısıyla Ardahan’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı’nın da katıldığı etkinlikler kapsamında ilk program Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapıldı. Burada ki programda Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, İstiklal Marşı’nın yazılış serüveni ve kabulünü anlatan şiir, türkü ve orotoryo gösterileri sergilendi.
Burada ki etkinliğin ardından 23 Şubat İlkokulu’nda ki etkinliğe geçildi. İlkokul öğrencileri tarafından, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un şirleri ve İstiklal Marşı’ndan kesitleri içeren orotoryo gösterisi ve müzik dinletisi sergilendi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise madalya ve ödülleri verildi.
Program sonunda Vali Mustafa Masatlı, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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