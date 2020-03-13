Ardahan'da ‘korona virüs’ denetimleri yapıldı

Tüm dünyayı saran Corona virüs paniği Türkiye'de de devam ediyor. Bu panik havası nedeniyle Ardahan'da yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarına karşı denetim yapıldı.

Ardahan'da, korona virüs salgını nedeniyle Ticaret İl Müdürlüğü ile Ardahan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne marketlerin ürün fiyatlarına zam yaptıkları yönündeki şikayetlerde bulunmasının ardından ekipler kent merkezinde bulunan marketlerde denetimlerde bulundu. Ardahan Belediyesi Zabıta Ekibiyle birlikte Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık görevlileri marketlere giderek, özellikle kolonya, temizlik, hijyen ürünleri ve makarna reyonlarındaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek faturalarını inceledi. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Birimine bağlı ekipler ürünleri tek tek kontrol ettiler.

İrsaliye ve faturaları inceleyen ekipler, ürünlerin etiket fiyatlarını faturalarla karşılaştırdı. Ciddi bir fiyat düzenlemelerinin yapılmadığı görüldü. Belediye ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri marketlerin yanı sıra eczane ve medikal malzeme satan iş yerlerinde de denetimlerde bulunarak maske ve hijyen ürünlerinin fiyatlarını inceleyerek stok yapılıp yapılmadığını kontrol ettiler.

Denetim yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayan ve fahiş fiyat uyguladığı tespit edilecek olan işletmelere kabahatler kanunu gereğince işlem uygulanacağını ve bu tür durumlara maruz kalan vatandaşların 7/24 alo 153 zabıta ihbar hattını aramaları istendi.

Piyasada son dönemlerde Koronavirüsten kaynaklı yaşanabilecek fiyat artışlarının önüne geçmek ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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