Ardahan'da yoğur kar yağışı

Deniz BAŞLI ARDAHAN (DHA)ARDAHAN, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
Ardahan, dün gece yarısından itibaren tipi şeklinde başlayan yağışla karla kaplandı. Kar yağışıyla araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2020-03-16 09:09:53
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