Ardahan beyaza büründü

Ardahan'da dün gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı Mart ayının ortasında kenti beyaza bürüdü.

Ardahan, yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Pazar gününden beri etkili olan soğuk hava önce yüksek kesimlerde, daha sonrada kent merkezinde kar yağışına sebep oldu. Uzun süre devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Kışı yaz havasında geçirdiklerini söyleyen Ayhan Özçelik, "Kışın yazdı şimdi yeniden kışa döndük, ne olacak bilmem. Odun, kömür de bitti. Allah yardım etsin" dedi.

Ardahan Belediyesi, yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerce cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı. Etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarına 24 saat aralıksız devam eden Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm cadde ve sokaklar ile kaldırım ve yol kenarlarını temizleme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen son hava tahminlerine göre, kar yağışı ve soğuk hava birkaç gün daha etkili olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.