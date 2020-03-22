65 yaş ve üstünün ihtiyaçları Valilikçe karşılanacak

Kovid19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçları valilik tarafından karşılanacak.

İçişleri Bakanlığı, 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını açıkladı. Bakanlık, sınırlama getirilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturulacağını açıkladı. İhtiyaçlar için 112, 155, 156 numaralarının aranabileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili Valilik Toplantı Salonunda toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge hakkında katılımcılara bilgi verdi. 65 yaş üstü vatandaşların 112155156 numaralarını aradığı taktirde her türlü ihtiyaçlarının Ardahan Valiliğince karşılanacağını belirten Vali Masatlı şunları söyledi:

"Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Kovid19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmesidir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin noktasındaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir. Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedirler. Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. Bu nedenle, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Kapsam dahilinde olup sokağa çıkması kısıtlanan, yasaklanan vatandaşlarımız, zorunlu temel ihtiyaçlarına yönelik taleplerini 155 , 156 ve 112 numaraları üzerinden iletebileceklerdir. İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir.'' dedi.

Vali Masatlı, kapsam dahilindeki vatandaşların talep ettikleri temel sağlık ihtiyaçları ise Ardahan il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda sağlanacağını söyledi.

Vali Mustafa Masatlı Başkanlığındaki Toplantıya; Vali Yardımcıları, Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, İl Sağlık Müdürü, AFAD Müdürü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü, SYDV Müdürü, İHH temsilcisi ve diğer yetkililer katıldı.

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