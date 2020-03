Ardahan’da özel dershaneler uzaktan eğitime başladı

Ardahan'daki özel dershaneler uzaktan eğitime başladı.

Ardahan'da özel dershaneler, korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya ağlarını kullanarak uzaktan eğitime başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle, Türkiye'de eğitim kurumları geçen hafta tatil edildi. Bu kararın ardından harekete geçen bazı özel dershaneler, internet üzerinden yaptıkları yayınlarla öğrencilerin derslerinde geri kalmaması için çaba sarf ederek, yeni yöntemler geliştirdi.

Final Dershanesi Kurucusu Muhammed Güzel, her branştan öğretmenleriyle evde ve dershanede stüdyolar kurarak uzaktan eğitime başladıklarını söyledi.

Güzel, "Bu süreci olumlu şekilde atlatabilmek için bireysel olarak herkese düşen görevler var. Sosyal izolasyon ve sosyal mesafeye dikkat ederek ‘Evde kal’ prensibine uyarak inşallah en kısa zamanda bu durumu atlatacağız. (Covid19) virüsü nedeniyle ülke genelinde eğitime ara verildi. Bu çocuklar ve velileri için panik havasına neden oldu. Biz bu süreçte Ardahan Final ailesi olarak uzaktan eğitim sistemine döndük. Öncelikte WhatsApp grubu oluşturduk ve buradan öğrencilerimizi ödevlendirdik. Bu grup üzerinden her gün ödev vererek kontrol ediyoruz. Haftada bir gün veli ve öğrencilerimizle telefon aracılığıyla görüşüyoruz.''

Eğitime ara verilmesinin ardından evde ve dershanede stüdyolar kurarak uzaktan eğitime başladıklarını söyleyen Güzel, ''Her branştan öğretmenlerimizle evde ve dershanemizde stüdyolar kurarak konuların kalan kısmı ve işlenen kısımların tekrarı video derslerle telafi etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde hedefimiz bu olumsuz durumu fırsata çevirmek. Kendi imkanlarımız ile oluşturduğumuz video derslerden diğer öğrencilerimiz de yararlanabilirler. Eğitim noktasında Ardahan’da bizim üzerimize düşen bir görev olur ise de biz Final ailesi olarak buna hazırız" şeklinde konuştu.

