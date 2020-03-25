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Damal'da Koronavirüs ile mücadele

İHA

Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından temizlik yapılmak üzere ülke çapında harekete geçildi. Ardahan'ın Damal ilçesinde temizlik çalışanları cadde ve sokaklara çıkarak dünyayı tehdit eden korona virüs (Covid19) salgın hastalığı riskine karşı dezenfekte çalışmalarına başladı.

Damal'da Koronavirüs ile mücadele

Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından temizlik yapılmak üzere ülke çapında harekete geçildi. Ardahan'ın Damal ilçesinde temizlik çalışanları cadde ve sokaklara çıkarak dünyayı tehdit eden korona virüs (Covid19) salgın hastalığı riskine karşı dezenfekte çalışmalarına başladı.
Damal'da korona virüs tedbirleri kapsamında yalnızca sokaklar değil, insanların yoğun olarak geçtiği caddelerde, çöp kutularında, parklarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Damal Belediyesi, tüm temizlik işleri personeliyle ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattı. Ekipler korona virüs salgınını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında kent genelinde ilaçlanmadık yer bırakmıyor.
Belediye Başkanı Ergin Önal, dezenfekte çalışmalarının kapsamlı bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Önal, ''Korona virüsüne karşı alınacak tedbirler ve öneriler konusunda vatandaşlarımızı daha önce sosyal medya hesaplarımız üzerinden ve yaptığımız çeşitli çalışmalar ile bilgilendirdik. Damal Belediyesi olarak yaptığımız dezenfekte çalışmaları ile korona virüsüne karşı tedbirimizi aldık. Dezenfekte çalışmasında insan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlarla, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılıyor. Yaptığımız planlama ile camiler, kamu kurumları, çocuk parkları gibi vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Çalışmalar ilçe genelinde devam ediyor. Tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı gerekli önlemlerimizi almaya devam ederek, oluşabilecek tehlikelerin önüne geçeceğiz.'' Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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