66 yaşındaki çiftçinin ineği için veteriner isteği yerine getirildi



Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)KORONAVİRÜS nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Ardahan'da AFAD aracılığıyla Vefa Destek Grubu'na ulaşan Bağdeşen köyünde oturan Ferhat Ağdaş (66), hasta ineği için veteriner talebinde bulundu. Ağdaş'ın isteği üzerine köye götürülen veteriner hekim, ineğin tedavisini yaptı.

Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyünde eşi Şenay Ağdaş ile birlikte oturan 4 çocuk babası Ferhat Ağdaş, hasta olan ineğinin tedavisi için il merkezine gidip veteriner getirmek istedi. 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi nedeniyle köyden çıkamayan Ağdaş, Valilikte oluşturulan Vefa Dostluk Grubu Birimine ulaştı. Ağdaş'ın talebini alan ekipler, ilgili birimlere haber verdi. AFAD aracılığıyla köye görevlendirilen bir veteriner hekim, Ağdaş'ın hasta ineğini tedavi etti.

Verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti belirten Ağdaş, "Hayvanım rahatsızlandı, veteriner aramak zorunda kaldım. Valiliği aradım, veteriner geldi. Sağ olsunlar hayvanımın tedavisini yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Veteriner Emrah Çetin ise, "Ferhat Ağdaş amcamız 65 yaş üstü olması sebebiyle il merkezine gelip veteriner hizmet alamadığından Valiliği aramış. Valilik aracılığıyla biz de köye gelerek gerekli tedaviyi yaptık" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2020-03-27 10:00:34



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