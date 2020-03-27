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Ardahan'da vefalı eller işbaşında

İHA

Ardahan'da 65 yaş üstü vatandaşlar, ihtiyaçlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 750 kişiye hizmet verdi.

Ardahan'da vefalı eller işbaşında

Ardahan'da 65 yaş üstü vatandaşlar, ihtiyaçlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 750 kişiye hizmet verdi.
İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, Bakanlığın genelgeleri doğrultusunda Ardahan'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezlerinin oluşturduğu anımsatıldı.
Bu merkezlerde 24 saat esasına göre hizmet verildiği belirtilen açıklamada, öncelikli risk grubundaki 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvuruların, 5 ilçedeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirildiği anlatıldı.
İlçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam ettiği aktarılan Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"İhtiyaç sahibi, kimi kimsesi olmayan her vatandaşımızın her türlü ihtiyacı titizlikle gideriliyor. İhtiyacına göre günlük, ihtiyacına göre haftada bir taramadan geçen vatandaşlarımız mevcut. Bu kapsamda il geneli 750'yi aşkın vatandaşımızın çeşitli ihtiyaçları giderilmiş, giderilmeye de devam edilmektedir. 250 kişilik ekip devlet şefkatiyle tahsis edilen 50 araç ile vatandaşımızın her türlü ihtiyacını ve hizmetini kapısına götürüyor. Devletimiz dün olduğu gibi bugünde vatandaşın yanındadır. Daha da önemlisi talebe göre yüzlerce vatandaşımızın ağlık kontrolü de yapıldı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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