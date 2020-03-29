Başkan Demir'in saha çalışması devam ediyor

Johnson'dan uyarı! Daha da kötüleşecek!

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kura Nehri boyunca yapılması planlanan ‘Kura Yaşam Vadisi’ çalışmaları öncesi incelemelerde bulundu.

Başkan Demir’e belediye yöneticileri ve vatandaşlar eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.