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Başkan Demir'in saha çalışması devam ediyor

İHA

Başkan Demir'in saha çalışması devam ediyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kura Nehri boyunca yapılması planlanan ‘Kura Yaşam Vadisi’ çalışmaları öncesi incelemelerde bulundu.
Başkan Demir’e belediye yöneticileri ve vatandaşlar eşlik etti.

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