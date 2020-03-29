Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı aksattı.



ArdahanŞavşat karayolunun Sahara mevkisinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sahara Geçidi'nde başlayan kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri Sahara Geçidi'nde hazır olarak bekletiliyor.

Sürücüler ekipler tarafından, sis nedeniyle takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.