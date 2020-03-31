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Ardahan TSO'dan işletmelere "kısa çalışma ödeneğinden faydalanın" çağrısı

İHA

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, yeni tip korona virüsün (Covid19) olumsuz etkilerinden dolayı güçlük yaşayan firmalara yönelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içinde yer alan Kısa Çalışma Ödeneği seçeneğini hatırlatarak, işveren ve işçi açısından önemli olduğunu söyledi.

Ardahan TSO'dan işletmelere "kısa çalışma ödeneğinden faydalanın" çağrısı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, yeni tip korona virüsün (Covid19) olumsuz etkilerinden dolayı güçlük yaşayan firmalara yönelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içinde yer alan Kısa Çalışma Ödeneği seçeneğini hatırlatarak, işveren ve işçi açısından önemli olduğunu söyledi.
Dünyada korona virüs vakalarının her geçen gün artarak devam ettiği bir süreçte sıkıntı yaşayan firmaların, sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde sunulan imkanları devreye alabileceklerini belirten ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, şunları kaydetti:
"Korona virüs sebebiyle genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebepler dolayısıyla devletimiz tarafından önemli imkanlar sunuluyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında mevzuatta yer alan esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceklerini, Kısa Çalışma Ödeneği'ni devreye alarak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştıracaklarını belirtmişlerdi.
Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bilgiler şu şekilde belirtilmiştir. Firmalarımız konuyla ilgili gelişmeleri Ardahan İŞKUR İl Müdürlüğünden takip edebilir, konuyla ilgili bilgi alabilirler. İşverenlerimize kısa çalışma ödeneğinden faydalanma noktasında çağrı yapıyorum."

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