Posof’ta yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

On Numara sonucu 1 kişiyi mutlu etti

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan’ın Posof ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı, ilçe merkezinde ise yağmur etkili oluyor.

Kazma, kürek yaktıran Mart ayı özelliğini kaybetmiyor. Bahar ayında olsak bile Posof ta kar yağışı devam ediyor. Merkez de yağmur yağarken Asmakonak ve Arılı köylerinden başlayan kar yağışı yüksekteki köylere de etkili oldu. Ulgar dağına yağan kar devam ederken oluşan sis ulaşımı etkiledi. Yoğun sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.