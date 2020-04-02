Ardahan'da kar yağışı sonrası görsel şölen oluştu

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar aralıklarla devam etti.

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Gece yarısından hemen önce başlayan kar yağışı, şehrin birçok noktasında etkili oldu. Şehir merkezinde aralıksız devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ardahan, karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler de oluştu.

Kar yağışı sonrası kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar iş yerlerinin önünü temizledi. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışması yaptı.

Kent kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. Özellikle çam ağaçlarının üzerinde biriken kar kartpostallık renkli görüntüler oluşturdu.

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