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Sağlık çalışanları için günde 500 maske üretiyor

İHA

Ardahan'da sağlık çalışanları için koruyucu maske üretimine başlandı.

Sağlık çalışanları için günde 500 maske üretiyor

Ardahan'da sağlık çalışanları için koruyucu maske üretimine başlandı.
Ardahan Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde başlatılan sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine Ardahan Gençlik Merkezi de destek veriyor.
Bu kapsamda, gençlik liderlerinin katılımıyla üretilen maskeler, sağlık çalışanlarının kullanması için hazır durumda. Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, yaptığı açıklamada, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle gençlik merkezinde koruyucu maske üretimi yapıldığını bildirdi.
Sağlık çalışanlarının virüsten korunmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Akar, "Maske yapımına başlandı. Şu an maskelerimiz hazır durumda ve talep edildiği an itibariyle bütün sağlık çalışanlarımıza teslim edilebilir. Burada çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarının özverili mücadelesine katkıda bulunmak istediklerini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Ferman Güler ise, ''Gençlik merkezimizde üretilen maskeleri Türkiye'deki sağlık çalışanlarına gönderilmek üzere İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilecek. Günde yaklaşık olarak 500 adet maske üretebiliyoruz. Amacımız büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza yardımda bulunmak.'' şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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