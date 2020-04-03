Belediye Başkanı Faruk Demir, işçilerle kar temizledi

Ardahan´da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ardahan Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, karla mücadele ekipleriyle birlikte kar temizleme çalışması yaptı.
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