‘Kura yaşam vadisi’ çalışması başladı Sen evde kal belediye çalışıyor

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kura Nehri boyunca yapılması planlanan ‘Kura Yaşam Vadisi’ çalışmasını yerinde inceledi.

Başkan Demir, “Bundan böyle belediyenin kendi araçları kendi kademesinde yapılacak. Vatandaşın tek kör kuruşu dışarı harcanmayacak. Kadememizde yapılan bakımonarımının ardından Ekskavatör aracımız kura nehri çevresinde ıslah çalışmasına başladı. Ekskavatör ’un Ardahan’ımıza Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sen Evde Kal Belediye Çalışıyor” dedi.

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