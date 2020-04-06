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Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da mahsur kaldılar

DHA

Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da mahsur kaldılar


Suat İNCEDERE/ERZURUM, (DHA)ARDAHAN'dan gelin getirmek için Azerbaycan'a giden damat Türkay Türköz (32), amcasının oğlu Murat Türköz (42) ve eşi Aybeniz Türköz (35) koronavirüs nedeniyle kapılar kapanınca mahsur kaldılar. Azeri eşi Şahnisa ile Türkiye'ye dönmek için Azerbaycan'da bekleyen Türkay Türköz, "Koronavirüs mutluluğuma engel oldu" dedi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Meryem köyünde oturan Sadegül-Zeki Türköz çiftinin altı çocuğundan tek erkek olan Türkay Türköz, evlenmek için amcasının oğlu Murat Türköz (42) ve Azeri uyruklu eşi Aybeniz Türköz (35) ile birlikte 11 Mart'ta Azerbaycan'ın Kazak kentinin Işıklı köyüne gitti. Türköz, burada kuzeninin eşinin arkadaşı Azeri kızı Şahnisa Mehmedova ile yüzük taktı. Orada yapılan düğünün ardından Türkay ve Şahnisa Mehmedova Türköz çifti ile kuzeni Murat ve eşi Aybeniz Türköz çifti, Türkiye'ye dönmek üzere 13 Mart'ta yola çıktı. Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı'na gelen Türköz çifti, koronavirüs nedeniyle kapıların kapatılması üzerine giriş yapamadı. Sınırda bir süre bekleyen yeni evli çift ile akrabaları, geçişlerine izin verilmeyince Kazan kentindeki Işıklı köyüne geri dönmek zorunda kaldı.
OĞLU VE GELİNİ İÇİN YARDIM İSTEDİ
Anne ve babasını arayan Türkay Türköz, Türkiye'ye giriş yapamadıklarını söyledi. Çocuklarının Azerbaycan'da eşi ve yakınları ile birlikte mahsur kalmasından dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını söyleyen anne Sadegül Türköz (58), "Evlenmek için gurbete giden oğlum ve yakınlarımız Azerbaycan'da gelinimizle birlikte mahsur kaldı. Düğün yemeklerini bile hazırlamıştım. Mutluluğumuz, kapılar kapanınca üzüntüye döndü. Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını istiyorum. Evde görme engelli eşimden başka kimse yok. Oğlum bizim tek tutanağımızdı. Evladımın vatanına dönmesi için devlet büyüklerimizin yardımını istiyorum" diye konuştu.
'KAPILARIN KAPANDIĞINI ÖĞRENDİK'
Anne ve babası ile cep telefonu ile sık sık görüşerek hasret giderdiğini söyleyen Türkay Türköz, "Amcamın oğlu Murat Türköz'ün Azeri olan eşinin ülkesinde bir kız arkadaşı vardı. Telefonla tanıştık, görüştük ve evlenmeye karar verdik. Murat Türköz ve eşi Aybeniz ile birlikte 11 Mart'ta Azerbaycan'a gidip Şahnisa'yı istedik. Ailesi 'evet' deyince orada yüzük taktık. 13 Mart günü döndüğümüzde kapıların koronavirüs nedeniyle kapandığını öğrendik. Türkiye'ye giremedik ve eşimin köyüne geri döndük. Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını istiyorum. Çünkü köyde annem ve babam yalnız yaşıyor. Babam görme engelli. Ailemin tek erkek çocuğuyum. Evde hayvanlarımız var. Tarlaların sürülmesi lazım. İşlerimiz hep kaldı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Çıldır Suat İNCEDERE
2020-04-06 10:17:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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