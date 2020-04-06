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Ardahan’da bahar temizliği devam ediyor

İHA

Baharın gelmesi ile birlikte Ardahan'da belediye ekipleri; alt ve üst yapıda bakım çalışmasına başladı.

Ardahan’da bahar temizliği devam ediyor

Baharın gelmesi ile birlikte Ardahan’da belediye ekipleri; alt ve üst yapıda bakım çalışmasına başladı.
Ardahan Belediyesi fen işleri ekipleri baharın gelişi ile birlikte alt ve üst yapıda bakım onarım çalışması yapıyor.
Kanalizasyon bakımı, ızgara temizliği ve sıcak asfalt çalışması ile şehir yaz mevsimine hazırlanıyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Faruk Demir: “İçme suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara gecegündüz demeden bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor ekiplerimiz. Vatandaşlarımızı, yağmur suyu ızgaralarını kirletmemeleri ve kanalizasyon şebekesinin sağlıklı çalışması için şebekede tıkanmalara sebebiyet verebilecek olan pet şişe, bez, kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi atıkları atmamaları, yağmur suyu ızgaralarının ve kanalizasyon şebekesine deşarj edilmemesi konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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