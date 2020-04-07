Başkan Demir’den Berat Kandili mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Demir’den Berat Kandili mesajı

İHA

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir’den Berat Kandili mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Demir, mesajında; "Allah'ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandil’inin, aynı zamanda insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek için bir fırsattır. Bu duygu düşüncelerle mübarek gecenin hemşirelerimiz, Ülkemiz ve Tüm İnsanlık için her türlü sıkıntıdan kurtulmasına, barış ve kardeşlik duygularının, birlik ve beraberliğin bağlarının güçlenmesini temenni ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan’da maskesi olmayan kalmayacak
YEREL HABERLER Ardahan’da maskesi olmayan kalmayacak
Azerbaycan'da mahsur kalan Çıldırlı vatandaş yardım istedi
YEREL HABERLER Azerbaycan'da mahsur kalan Çıldırlı vatandaş yardım ...
(Görüntülü)Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da mahsur kaldılar-YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü)Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da ...
Ardahan’da bahar temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Ardahan’da bahar temizliği devam ediyor
(Görüntülü) Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da mahsur kaldılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da ...
Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da mahsur kaldılar
YEREL HABERLER Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da mahsur ...
Ülkücüler 'Askıda Ekmek' uygulaması başlattı
YEREL HABERLER Ülkücüler 'Askıda Ekmek' uygulaması başlattı
Ardahan ve çevresinde maske sorunu kalmayacak Belediye Başkanı Faruk Demir'den müjde Üretilen maskeler isteyen kurumlara ve halka ücretsiz olarak verilecek
YEREL HABERLER Ardahan ve çevresinde maske sorunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X