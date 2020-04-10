Ardahan Belediyesi pazarda maske dağıttı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan Belediyesi bünyesinde kurulan tekstil atölyesinde üretilen maskeler vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.

Ardahan Belediyesi, yeni korona virüse (COVID19) karşı başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmaları kapsamında kapalı halk pazar yerinde Pazar esnafı ve vatandaşlara maske dağıttı. Esnaf ve vatandaşlar uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getrdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.