Ardahan'da orman yangını

Batman'da bir köy ve iki bina karantinaya alındı!

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<br>Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA) ARDAHAN'da, Kartalpınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.<br>Yangın, merkeze bağlı Kartalpınar Köyü Şahinbey verici istasyonu yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle araziyi duman kapladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itafiye araçları ve arazözler müdahale etti. Zaman zaman yağmurun da etkili olduğu bölgedeki yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler, yangını tamamen söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI<br>2020-04-12 17:35:12<br>

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