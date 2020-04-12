Ardahan’da orman yangını kontrol altına alındı

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Ardahan’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ardahan merkez Kartalpınar köyü Şahin Tepesi bölgesinde çobanların ısınmak amacıyla yaktığı ateş rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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