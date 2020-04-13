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Ardahan Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi

İHA

Ardahan Halk Eğitim Merkezi'nde, maske üretimine başlandı.

Ardahan Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi

Ardahan Halk Eğitim Merkezi’nde, maske üretimine başlandı.
Çin'den dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan koronavirüs salgını sonrası başta maske olmak üzere kolonya ve dezenfekte ürünlere talep arttı. Yoğun talep karşısında Ardahan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde gönüllü usta öğreticiler de harekete geçerek, tulum ve maske üretimine başladı.
Gönüllülük esasına göre öğretmen ve usta öğreticiler tarafından üretilmesi planlanan maske ve tulum, il sağlık müdürlüğüne teslim edilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Yolcu, Bu süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile, fedakar sağlık çalışanları için kolları sıvayarak tulum ve maskelerin üretimini yaptıklarını söyleyen Yolcu, Gönüllü usta öğreticilerce talebe göre üretilen tulum ile çeşitli ebatlardaki maskelerin, ildeki sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini söyleyerek şöyle devam etti,
’’Fedakar sağlık çalışanlarımız bu virüsle canla başla mücadele ediyor. Biz de sağlık çalışanlarına destek olmak için başta tulum olmak üzere birçok çeşit maske üretiyoruz. Örneğin tek kullanımlık da üretiliyor, uzun süreli kullanılabilen maskeler de üretiliyor. Bu alanda çalışmamızı daha da kaliteli hale getireceğiz. Sağlık çalışanlarına, doktorlara özel, yani daha uzun vadeli kullanılacak maskeler üretiyoruz. Böyle bir süreçte sağlık çalışanlarımızın yanında olmamız lazım. Bu niyetle çalışmaya karar verdik.’’
Mesut Yolcu, ekip olarak sağlıkçılara yardımcı olmak amacıyla taleplere göre üretime devam edeceklerini söyleyerek, ’’Salgın riski devam ederse biz de tulumları ve maskeleri üretmeye devam edeceğiz. Amacımız bugün fedakar sağlıkçılarımızla olmak, onlara vermemiz gereken desteği vermek. Şu an gündemimiz sağlıkçılara yardımcı olmak ayrıca Ardahan'da tulum üretimini gerçekleştiren bir tek biz olduk.Bu konuda bize yardım ve desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Mustafa Masatlı ve Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Bulut'a teşekkür ediyoruz. Çünkü bu kadar kaliteli ve verimli olan malzemelerin ham maddesinin temininde Sayın Valimiz destek oldu.’’
Yolcu, üretilen malzemelerin çeşitli kurum ve kişilerce de talep edildiğini belirterek, talepleri karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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