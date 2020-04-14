Çocuklara eğitim seti, büyüklere maske

Ardahan’da Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar için mahallelerde maske ve çocuk eğitim setleri dağıtıldı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir vatandaşlara bir kez daha evde kal çağrısı yaptı.

Büyüklere maske, çocuklara eğitim seti

Ardahan Belediyesince sosyal belediyecilik anlayışı ile halka bu zor günlerde psikolojik destek olmak için mahalleleri ziyaret ederek sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklarımıza eğitim seti, büyüklerimize ise maske dağıtıldı.

Atatürk mahallesinden başlayan maske ve eğitim seti dağıtma programı İnönü mahallesinde sona erdi. Programa Belediye Başkanı Faruk Demir de katıldı.

Başkan Demir, mahallelilerle sohbet etti, maske hediye etti. Evde kalın çağrısını bir kez daha yineledi.

Başkan Demir, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında okulların tatil olması ve 20 yaş altı çocuk ve gençlere getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde vakit geçirmeleri için eğitim ve satranç seti hediye etti.

Başkan Demir: “Değerli hemşerilerim ’Korona virüs salgını ile mücadelede özelikle evde kalan yaşlılarımız ve çocuklarımız sıkılmaya başladılar, internet bağımlısı olmaya başladılar bizlerde belediye olarak psikolojik destek olmamız gerekli. Onun için biz maskenin yanında öğrencilerimiz için eğitim seti ve satranç seti var olanaklarımız doğrultusunda evlerinde sıkılan ve internet ile televizyon dışında yapabileceğim bir şey yok diyen ve okumak isteyen yurttaşlarımızda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk Kitabının yanında belediyemizin atölyesinde dikilmiş olan çantamızı hediye ediyoruz. Evde kalan yurttaşlarımıza psikolojik destek olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamızı da en sevdiğimiz Mahallerimizden biri olan Atatürk Mahallemizden başlattık” dedi.

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