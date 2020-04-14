(Görüntülü) Atatürk'ün siluetinin görüldüğü köy, karantinaya alındı

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<br>ARDAHAN'ın Damal ilçesinde Atatürk'ün siluetinin görüldüğü Mustafa Kemal Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Ardahan Valiliği, Mustafa Kemal Mahallesi'nde, bir koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.<br>Mustafa Kemal Mahallesi her yıl 15 Haziran15 Temmuz tarihleri arasında Karadağ sırtlarında ortaya çıkan Atatürk'ün silueti ile biliniyor.DHA-Genel Türkiye-Ardahan <br>2020-04-14 16:09:38<br>

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