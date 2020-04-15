Pazar alanında virüse bariyerli önlem

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Ardahan’da her hafta perşembe günleri kurulan Ardahan Belediyesi Halk Pazarında, Korana virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi.

Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında pazarın bir gün öncesinden sabunlu suyla yıkanan halk pazarına, sosyal mesafenin korunması amacıyla da bariyerler yerleştirildi.

Ayrıca; Koronavirüs ile mücadele kapsamında ebeveynlerin çocukların sağlığı için gerekli hassasiyeti göstermeleri ve halk pazarına getirmeleri yasaklandı.

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