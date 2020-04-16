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Çiftliğe gelen kurtları, çoban köpekleri kaçırdı

DHA

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'a bağlı Akyaka köyünde çiftliğe gelen kurt sürüsü, çoban köpekleri tarafından uzaklaştırıldı.  Olay, Ardahan'a 15 kilometre uzaklıktaki Akyaka köyünde yaşayan Vedat Özgür'ün büyükbaş beslediği çiftliğinde meydana geldi. Kurt sürüsü, sabah saatlerinde bölgeye yaklaşmaya başladı. Sürüyü çiftlikte bulunan bir çoban köpeği fark etti. Diğer köpek de kurtlara doğru hamle yapınca kurtlar kaçmaya başladı. Bu sırada sürüden bir kurt geri kalınca iki köpeği arasında kaldı. Köpeklerin saldırısına karşılık vermeye çalışan kurt, daha sonra kaçtı. Yaşananlar ise...

Çiftliğe gelen kurtları, çoban köpekleri kaçırdı

<br>Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'a bağlı Akyaka köyünde çiftliğe gelen kurt sürüsü, çoban köpekleri tarafından uzaklaştırıldı. <br>Olay, Ardahan'a 15 kilometre uzaklıktaki Akyaka köyünde yaşayan Vedat Özgür'ün büyükbaş beslediği çiftliğinde meydana geldi. Kurt sürüsü, sabah saatlerinde bölgeye yaklaşmaya başladı. Sürüyü çiftlikte bulunan bir çoban köpeği fark etti. Diğer köpek de kurtlara doğru hamle yapınca kurtlar kaçmaya başladı. Bu sırada sürüden bir kurt geri kalınca iki köpeği arasında kaldı. Köpeklerin saldırısına karşılık vermeye çalışan kurt, daha sonra kaçtı. Yaşananlar ise çiftlikteki güvenlik kameralarına yansıdı.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI<br>2020-04-16 11:24:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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