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Milli Egemenlik Parkı’ndaki ağaçlar budanıyor

İHA

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan cadde, sokak ve parklarda ağaç budama çalışması başlattı. Milli Egemenlik Parkındaki yapılan budama çalışmasını Başkan Demir, yerinde takip etti.

Milli Egemenlik Parkı’ndaki ağaçlar budanıyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan cadde, sokak ve parklarda ağaç budama çalışması başlattı. Milli Egemenlik Parkındaki yapılan budama çalışmasını Başkan Demir, yerinde takip etti.
Ağaçların düzenli ve kuvvetli dal ve yapraklarının oluşması ve kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden sağlıklı bir hale gelebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kırık, ezik, olan dallar budanıyor.

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