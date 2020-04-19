Ardahan'da ormandaki karacalar görüntülendi

ArdahanÇıldır karayolu Ölçek köyü mevkisindeki ormanlık alana inen karacalar, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.
ArdahanÇıldır karayolu Ölçek köyü mevkisindeki ormanlık alanda koşuşan karacaları gören Kemal Aktaş, karacaları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde ormanlık alanda bir süre koşuşan 3 karaca daha sonra bölgeyi dikkatlice izliyor. Karacalar daha sonra ormanın içlerine doğru ilerleyerek gözden kayboluyor.
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