Çıldır Belediyesi maske üretimine başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi´nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde maske üretimine başlandı.

Gönüllü vatandaşların desteğiyle üretimi yapılan maskelerin ilçe halkımıza dağıtılması planlanıyor.

Kaymakam Alper Taş ve Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu maske üretimine başlayan Çıldır Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek üretim aşamasında gönüllü olan vatandaşları teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.