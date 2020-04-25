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Ardahan'dan komşu illere maske desteği

DHA

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN Belediyesi tarafından kurulan tekstil atölyesinde üretilen 15 bin maske şehrin ihtiyacını karşılarken, komşu illerin de maske ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.  Koronavirüs salgını nedeniyle, Ardahan Belediyesi tekstil atölyesinde maske üretimi yapılıyor. 30 kişinin çalıştığı atölyede, günde 15 bin maske üretiliyor. Üretilen maskeler şehrin ihtiyacını  karşılarken, fazlasının ise talep halinde komşu illere gönderilmesi planlanıyor. Tekstil atölyesinde çalışanları ziyaret eden Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, maske sıkıntısı yaşamayan tek ilin...

Ardahan'dan komşu illere maske desteği

<br>Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN Belediyesi tarafından kurulan tekstil atölyesinde üretilen 15 bin maske şehrin ihtiyacını karşılarken, komşu illerin de maske ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. <br>Koronavirüs salgını nedeniyle, Ardahan Belediyesi tekstil atölyesinde maske üretimi yapılıyor. 30 kişinin çalıştığı atölyede, günde 15 bin maske üretiliyor. Üretilen maskeler şehrin ihtiyacını  karşılarken, fazlasının ise talep halinde komşu illere gönderilmesi planlanıyor. Tekstil atölyesinde çalışanları ziyaret eden Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, maske sıkıntısı yaşamayan tek ilin Ardahan olduğunu söyledi. Demir, "Her gün binlerce maske üretiyoruz. Hem şehir merkezinde, hem de ilçelerimizde vatandaşa ücretsiz maske ulaştırıyoruz. Kamu kurumları, sağlık kurumları başta olmak üzere, esnafımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz yüz siperliği ve maske dağıtıyoruz. Şunu iddia ediyorum. Türkiye´de ilk üç gün sonrasında maske sıkıntı yaşamamış tek il Ardahan´dır. Kent merkezi nüfusumuz 22 bin, bizim ürettiğimiz maske sayısı 15 bin. Biz burada tüm dinamiklerimizle siyaset gözetmeden o parti, bu parti gözetmeyeceğiz, bizim partimiz Ardahan´dır. Görev yaptığımız sürede böyle olacaktır" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI<br>2020-04-25 11:17:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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