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Kurt, avıyla görüntülendi

DHA

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) ARDAHANLI doğa tutkunu Çağdaş Keçeci (35), Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamını kaydediyor. Fotokapanla ağzında yakaladığı av ile kurt görüntülendi.  Doğa hayranı Çağdaş Keçeci, kurduğu fotokapan ile Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde birçok yaban hayvanını görüntüledi. Fotokapana son olarak kurt yansıdı. Görüntülere göre, ormanda dolaşan kurt, fotokapanı fark ederken, bir süre inceledikten sonra uzaklaştı. Kurt, daha sonra ağzında yakaladığı av ile görüntüleniyor.  DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI...

Kurt, avıyla görüntülendi

<br>Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) ARDAHANLI doğa tutkunu Çağdaş Keçeci (35), Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamını kaydediyor. Fotokapanla ağzında yakaladığı av ile kurt görüntülendi. <br>Doğa hayranı Çağdaş Keçeci, kurduğu fotokapan ile Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde birçok yaban hayvanını görüntüledi. Fotokapana son olarak kurt yansıdı. Görüntülere göre, ormanda dolaşan kurt, fotokapanı fark ederken, bir süre inceledikten sonra uzaklaştı. Kurt, daha sonra ağzında yakaladığı av ile görüntüleniyor.<br> DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI<br>2020-04-27 10:11:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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