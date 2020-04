Yılda 15 bin kaz üretiyor, ama talebi karşılayamıyor

<br>Suat İNCEDERE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA)ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Ufuk Karaçay (55), yılda 15 bin kaz üretmesine rağmen talebi karşılayamadığını belirterek, "Kaz, az yiyen, kendi kendine kolayca yetişebilen, sahipleri için et, yumurta, tüy, yağ ve ciğer kaynağı olan çok yönlü bir hayvandır. Böyle olunca da geçmişten bugüne kadar kazlar oldukça değerli varlıklara dönüştü" dedi.<br>Çıldır ilçesi Aşık Şenkil Mahallesi´nde oturan evli ve 3 çocuk babası Ufuk Karaçay, bir dönem kaşar peynir üreticiliği yaptığını, ancak 2002 yılında yaşanan krizde iflas ettiğini söyledi. Bir süre işsiz kalan Karaçay, köyünde kaz çiftliği kurmaya karara verdi. Uygun doğa ve iklim koşullarında kurduğu çiftlikte kaz üretimi yapan Karaçay, 50 kaz ile başladığı işte bugün binlerce kaz satışı yapmaya başladı. Kazın yanında küçük de olsa gezer tavuk üretimi de yapan Ufuk Karaçay, "400'ü anaç 100'ü erkek olmak üzere 500 damızlık kazla yılda 15 bin kaz üretimi yapıyorum. Ürettiğim bu kaz civcivlerini Ardahan'ın köylerine satıyorum. Köy halkı benden aldığı kazları büyüttükten sonra aldığı fiyatın 2-3 katına satıyor ya da kışın kesip kendi et ihtiyacını karşılıyor. Kazları organik yem ve doğal koşullarda besliyorum. 15 günlük civcivin fiyatı 40 TL, biraz büyüklerini ise 70 liraya kadar satıyoruz. Atalarımıza göre kazlar ister sonradan sahiplenilsin isterse yetiştiriciliği yapılsın çiftlik hayatının vazgeçilmezlerinden biri olmuş. Bu son derece normal çünkü bu hayvanlar az yiyen, kendi kendilerine kolayca yetişebilen, sahipleri için et, yumurta, tüy, yağ ve ciğer kaynağı olan çok yönlü hayvanlardır. Hal böyle olunca da geçmişten bugüne kadar kazlar oldukça değerli varlıklara dönüşmüş hatta özellikle kırsalda kendi geçimini sağlayan aileler için gündelik yaşantının olmazsa olmazları arasına girmişlerdir" diye konuştu.<br>Bir kaza sahip olmanın avantajlarını sıralayan Ufuk Karaçay, "Kazlar büyük hayvanlardır, yetişkin bir kazın ağırlığı türüne ya da cinsiyetine bağlı olarak 4 ile 13 kilogram arasında değişir. Bu da ortalama bir aile için çeşitli şekillerde pişirilebilecek çokça et demektir. Bir diğeri ise kazı yetiştirmenin maliyeti fazla değildir. Kaz, tavuk ya da ördeğin yediğinden daha azdır. Kazların doğada serbestçe dolaşmasına izin verirseniz yaz boyunca onları beslemek için sıradan çimen dışında herhangi bir şeye ihtiyacınız olmayacaktır. Kışları ise kazlarınızı beslemek için içinde küçük bir mısır koçanının olduğu yulaf taneleri gibi düşük proteinli ve daha hesaplı tahıllar kullanabilirsiniz. Kazların avantajlarından biri de sağlıklı ve uzun ömürlü kalabilmeleridir. Kaz sürüsü yetiştirmek için en az 2 yaşında olgun bir kaz almanız yeterli, sonraki sorumlulukları büyük oranda doğaya devrederek sürünüzü yavaşça genişletmeye başlayabilirsiniz" dedi.<br>Çiftlikteki kazları eşi ve çalışanları ile birlikte büyüttüğünü belirten Karaçay, ikisi biyolog birisi mimar olan çocuklarının ise bu işle ilgilenmediğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Çıldır Suat İNCEDERE<br>2020-04-28 08:40:07<br>

