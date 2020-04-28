Posof baharla kış mevsimini bir arada yaşanıyor

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Ardahan’ın Posof ilçesinde baharla kış mevsimi adeta birlikte yaşanıyor.

Bahar ayı olmasına rağmen yağan kar Posofluları şaşırtıyor. Bazı köylerde tarlalar sürülmesine rağmen ekinler henüz ekilemedi.

Meralar yeşile büründü, kır çiçekleri, bazı ağaçlarda çiçeklerini açtılar ama geceleri yağan kar ortamı değiştiriyor. Gündüz öğleden sonra çıkan güneş yağan karları eritiyor ve bahar mevsimi yaşanıyor.

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