Korona virüs tedavisi tamamlanan 23 hasta taburcu edildi

Ardahan'da yeni tip Korona virüs (Covid19) tedavisi tamamlanan hastalar taburcu ediliyor.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, il genelinde Kovid19 teşhisi konulan 23 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri Ardahan Devlet Hastanesinden şifayla taburcu edildiği söyledi.

Taburcu edilen hastaların bir süre evlerinde kalacağını belirten Masatlı, "Sağlık çalışanlarımız da devlet hastanemizde vatandaşlarımızın iyileşebilmesi için yoğun çaba sarf etmektedirler. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmasıyla hastalığa yakalanıp tedavisi tamamlanarak, tam şifa ile taburcu edilen hasta sayımız 23'e yükselmiştir. Hastalar taburcu edildikten sonra da kontrol amaçlı 14 gün evde izolasyona alınmaktadırlar." dedi.

Salgının yayılmasının engellenmesinde sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun önemine işaret eden Vali Masatlı, "Ardahanlı hemşehrilerimizden ricamız yapılan uyarıları dikkate almaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamalarıdır."

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